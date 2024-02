Ucraina: Calenda, ‘il 24 febbraio tornerò a Kiev e Kherson’

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb (Adnkronos) – “Il 24 febbraio tornerò in Ucraina a Kiev e Kherson per portare la nostra vicinanza al popolo ucraino e alla sua lotta di liberazione, in occasione del secondo anniversario dell’invasione russa. Il fronte della libertà, della difesa delle democrazie e della nuova Europa è lì”. Così Carlo Calenda, leader di Azione, sui social.