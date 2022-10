Ucraina: Calenda, ‘il 5 appuntamento all’arco della Pace a Milano’

Ottobre 27, 2022

Roma, 27 ott (Adnkronos) – “Ci vediamo il 5 novembre alle 16 all’Arco della Pace a Milano per manifestare insieme contro la resa di Kiev. Perché chiedere lo stop dell’invio delle armi non vuol dire favorire la pace, ma consegnare l’Ucraina agli aggressori russi”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, formalizzando l’appuntamento per la manifestazione per l’Ucraina.

Anche Italia viva, sempre via Twitter, scrive: “Vi aspettiamo il 5 novembre a Milano, alle ore 16.00, all’Arco della Pace per supportare l’Ucraina nella sua lotta per la libertà. Perchè chiedere lo stop all’invio di armi significa, in realtà, volere la resa di un popolo di fronte all’invasore”.