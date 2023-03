Ucraina: Calenda, ‘Meloni coerente su linea Draghi, è anche la nostra’

Marzo 21, 2023

Roma, 21 mar (Adnkronos) – Sull’Ucraina c’è “una sola linea possibile: andare avanti a sostenere gli ucraini finché la Russia non accetterà di sedersi ad un tavolo di trattative, impegnandosi contestualmente per il ritiro totale e immediato dai territori aggrediti. Fine. Questa rimane l’unica strategia efficace per tenere in sicurezza l’UE e il mondo da nuove rivendicazioni del Cremlino e da ulteriori conflitti”. Lo ha detto Carlo Calenda al Senato.

“Questa linea, adottata all’indomani dell’invasione russa da Mario Draghi e da Lei portata avanti con coerenza, al netto delle stravaganti dichiarazioni di alcuni esponenti della maggioranza, è la nostra linea. Continueremo dunque a sostenerla, insieme ai provvedimenti conseguenti, e speriamo che così si comporteranno le altre opposizioni responsabili”, ha spiegato il leader di Azione annunciando anche il sì alle parti della risoluzione della maggioranza su mercato unico, energia e transizione ambientale.