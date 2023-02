Febbraio 21, 2023

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “La missione di Giorgia Meloni in Ucraina alla vigilia dell’anniversario dell’invasione russa è un fatto importante per la reputazione italiana e la solidità nostro posizionamento internazionale messo più volte in discussione da Salvini, Berlusconi e Conte”. Così Carlo Calenda su twitter.