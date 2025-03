Ucraina: Calenda, ‘stanchi di Ue divisa e in pellegrinaggio da Trump’

2 Marzo 2025

Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Siamo qui per dire che gli ucraini non sono soli e perchè ci siamo stancati di vedere l’Europa divisa che parla lingue diverse, che va in pellegrinaggio da Trump a compiacerlo, blandirlo”. Lo ha detto Carlo Calenda a margine della manifestazione per l’Ucraina.

“Pensiamo che è tempo che gli Stati europei rispondano insieme con durezza, che alle minacce di dazi si risponda dicendo metteremo una tassa sul fatturato delle grandi imprese tecnologiche e che alla minaccia di non essere più coinvolti nella Nato si risponda investendo in una difesa europea che già oggi è molto significativa, che si preservi la libertà con la forza morale e una cultura militare e economica che possiamo avere se siamo tutti insieme”, ha detto il leader di Azione.