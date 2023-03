Marzo 31, 2023

Roma, 31 mar (Adnkronos) – “Sui social parlare della guerra in #Ucraina è diventato un pò come parlare dei vaccini durante la pandemia. E’ tutto un fiorire di “Ciccino 46 e Fatina 52” -con bio in cui si dichiarano “Antifa e Gandhiani” – che con insulti truculenti difendono le ragioni di Putin”. Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda su Twitter.