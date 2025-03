Ucraina: Calenda, ‘Trump non sarà della partita, leader Ue ne prendano atto’

2 Marzo 2025

Roma, 2 mar (Adnkronos) – Sull’Ucraina, i leader europei “avranno una delusione, Trump non sarà della partita. Possono continuare a provarci ma non è quello che vuole fare Trump, che vuole fare soldi con la Russia, vuole estrarre risorse, non ha una strategia che non sia predatoria. Dobbiamo prenderne atto e reagire sapendo che gli europei sono soli e sono l’ultima trincea della democrazia liberale, insieme ai canadesi, cui fare riferimento”. Lo ha detto Carlo Calenda a margine della manifestazione per l’Ucraina.