Ucraina: Cameron, ‘sostegno a Kiev non sarà oggetto di controversia come negli Usa’

Gennaio 10, 2024

Londra, 10 gen. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri britannico David Cameron ha dichiarato che il sostegno all’Ucraina all’interno del paese è bipartisan e non controverso come negli Stati Uniti, e che il Regno Unito è pronto ad aiutare Kiev per molti anni a venire.

I commenti di Cameron sono arrivati ​​durante una riunione della Commissione Affari Esteri, la prima da quando è stato nominato ministro degli Esteri a novembre. L’incontro è stato in gran parte dominato dalla discussione sul conflitto Israele-Hamas, che Cameron ha lamentato di stare “distogliendo l’attenzione dall’Ucraina”.

“È compito dei più forti sostenitori dell’Ucraina, tra cui direi che il Regno Unito è giustamente uno, fare tutto il possibile per mantenerla il più in alto possibile nell’agenda”, ha aggiunto il ministro degli Esteri.