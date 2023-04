Ucraina: Canada annuncia pacchetto aiuti militari da 28 mln di dollari

Aprile 21, 2023

Berino, 21 apr. (Adnkronos) – Il Canada ha annunciato un pacchetto di aiuti militari da 28 milioni di dollari, da destinare alla difesa ucraina, durante l’undicesimo vertice del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina in corso a Ramstein, in Germania. Il contributo consentirà di fornire all’Ucraina 3,3 milioni di litri di carburante, realizzare, come parte del progetto Nato ‘Assistenza Globale per l’Ucraina’ (Cap), l’iniziativa ‘Improved Ribbon Bridge’, ponti galleggianti modulari per il trasbordo di armi e militari da fiumi dove manchino ponti, nonché un primo contributo per il progetto di primo soccorso Nato Cap ‘Medical first aid kits’.

Il pacchetto di aiuti comprende anche 1,8 milioni di dollari per fucili di precisione calibro 40,50, munizioni, pezzi di ricambio e accessori. 1,4 milioni andranno anche a 16 nuovi apparecchi radio per i carri armati Leopard 2 che il Canada ha donato all’Ucraina.