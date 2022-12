Ucraina: capo intelligence Kiev, ‘Bakhmut non esiste più’

Dicembre 31, 2022

Kiev, 31 dic. (Adnkronos) – “L’esercito russo ha quasi completamente distrutto la città di Bakhmut, nella regione di Donetsk, e l’ha resa inabitabile”. Lo ha detto il capo della dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov, durante la maratona informativa televisiva quotidiana.

“La città è in una situazione disastrosa – ha aggiunto – A mio avviso, questa città fondamentalmente non esiste più. Alcune aree non potranno assolutamente essere ricostruite. Non sono un costruttore, ma è più facile costruire questa città da zero che ricostruirla”.