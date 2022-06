Ucraina: Casellati riceve vicpresidente Parlamento, ‘sì ad aspirazioni Ue’

Giugno 16, 2022

Roma, 16 giu: (Adnkronos) – Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha ricevuto in Senato il primo vice Presidente del parlamento dell’Ucraina, Oleksandr Kornienko, in visita ufficiale a Roma. Al centro del colloquio, la situazione in Ucraina e la prospettiva europea del paese.

“Ho rinnovato al vice Presidente Kornienko i sentimenti di profonda solidarietà e di amicizia già espressi al presidente Zelensky e al presidente del parlamento ucraino Stefanchuk”, ha dichiarato il Presidente del Senato.

“Il mio Paese sostiene le aspirazioni europee dell’Ucraina. Con altrettanta convinzione, e nel rispetto delle scelte di Kiev, mi auguro che lo sforzo diplomatico di tutta la comunità internazionale possa condurre al più presto a un cessate il fuoco e all’avvio di un credibile negoziato che metta fine a questo conflitto”, ha concluso il presidente Alberti Casellati.