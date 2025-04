Ucraina: Casini, ‘ieri vicini a Sassoli oggi alla Kallas’

15 Aprile 2025

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – “Le autorità russe chiedono questa mattina la rimozione della responsabile della Politica estera Ue, Kaja Kallas. Per fortuna non sono loro che devono scegliere i rappresentanti per gli incarichi europei ma sono sempre loro, a partire dal presidente della Duma, che non perdono l’abitudine di falsificare la realtà. Noi italiani non possiamo dimenticare che il primo ad essere sanzionato da Mosca è stato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Noi stavamo ieri con lui, come oggi con la Kallas”. Lo scrive Pier Ferdinando Casini su Facebook.