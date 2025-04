Ucraina: Casini, ‘sdegno per attacco su civili, continuare impegno a fianco Kiev’

13 Aprile 2025

Roma, 13 apr (Adnkronos) – “Se qualcuno pensa, anche se in buona fede, che basti agitare le bandiere della pace e sia possibile credere alle bugie dei russi, impegnati in finte trattative con gli Stati Uniti d’America, allora vuol dire che pensa a un mondo che non esiste”. Lo dice Pier Ferdinando Casini su Instagram.

“Ancora in queste ore a Sumy più di 30 civili sono caduti, massacrati da un attacco missilistico russo: persone inermi, anche bambini in questo caso, peraltro in un giorno particolare per i cristiani come la domenica delle Palme”, prosegue Casini.

“Vogliamo esprimere tutto il nostro sdegno e insieme il nostro impegno a continuare a fianco dell’Ucraina. Siamo per l’Ucraina libera e per la difesa della libertà di un popolo che non può finire oggetto delle pretese egemoniche di Putin e della Russia. Viva la libertà, viva l’Ucraina!”, conclude.