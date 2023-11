Ucraina: Castaldo (M5S), ‘Meloni ha sempre mentito sulla guerra’

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – “Una figuraccia internazionale senza precedenti per il nostro Paese, che non solo ci fa capire quanto sia fragile la sicurezza di Palazzo Chigi, che non riesce nemmeno a filtrare le telefonate che passa direttamente alla Presidente del Consiglio, ma che soprattutto ci dimostra che Meloni ha sempre mentito sul tema della guerra in Ucraina, nascondendo il suo pensiero e additando come ‘filoputiniano’ chi in realtà la pensava come lei. Ma la differenza è che gli altri avevano il coraggio di dirlo, la Presidente del Consiglio invece è dovuta cadere vittima di uno scherzo”. Lo scrive su Facebook l’europarlamentare del M5S Fabio Massimo Castaldo.

“Per mesi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato chiunque provasse a cercare una mediazione diplomatica sul conflitto in Ucraina che non vedesse un vincitore e un vinto. E invece – scrive Castaldo – è bastato uno scherzo telefonico per scoprire che in realtà il pensiero di Giorgia Meloni è completamente diverso da quanto ha sempre affermato in pubblico. La premier, convinta di parlare con il Presidente della Commissione dell’Unione africana che altro non erano che due comici russi, non solo ha ammesso che la politica sui migranti non funziona, ma si è addirittura lasciata andare a confidenze sulla guerra con una semplicità disarmante, affermando che ‘siamo tutti stanchi dell’Ucraina’”.