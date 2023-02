Ucraina: Cattaneo, ‘Berlusconi lavora per pace, italiani preoccupati per guerra lunga’

Febbraio 12, 2023

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – “Forza Italia è sempre stata dalla parte dell’Europa, con la Nato, con gli Stati Uniti. Il presidente Silvio Berlusconi lavora sin dall’inizio del conflitto per la pace e ancora oggi lo ha fatto rilanciando la sua idea di un Piano Marshall per la ricostruzione dell’Ucraina quale strumento per ottenere il cessate il fuoco e risparmiare nuove vittime”. Lo afferma Alessandro Cattaneo, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

“La strada seguita finora -aggiunge- non ha portato la pace: il solo invio di armi, sempre più potenzialmente offensive, non ha risolto la crisi. Siamo ancora in tempo per evitare che la guerra si prolunghi con le conseguenze drammatiche che conosciamo. Strumentalizzare le sue parole, come provano a fare sinistra e Terzo polo, non servirà a far cambiare idea agli italiani che sono seriamente preoccupati per il rischio che la guerra prosegua ancora a lungo, col rischio che qualcuno faccia ricorso ad armi nucleari”.