Ucraina: Cattaneo (FI), ‘Ppe condizionato, Berlusconi uomo di pace’

Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Berlusconi è un leader di pace, non ha mai compiuto un’azione nella sua vita che non fosse orientata a tenere insieme anche posizioni diverse. Tutti ricordano Pratica di Mare e il discorso al Congresso americano. Berlusconi e Forza Italia non hanno mai, in nessun modo, giustificato Putin, lo ribadisco con fermezza. Il Ppe, in questo caso, ha preso un granchio e si è lasciato condizionare da un dibattito deformato nel nostro Paese”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni di Zapping su Radio Rai Uno.

“Forza Italia, in 29 anni della sua storia, non ha mai votato una sola volta in contrarietà ai valori dell’atlantismo, della Nato e dell’Europa, non ha mai tradito i suoi valori di riferimento. Berlusconi ha semplicemente detto che, oltre a tutte le azioni che abbiamo già messo in atto per sostenere l’Ucraina, occorre fare anche altro”, ha aggiunto.

“Quando Kiev ha chiesto gli aerei e i missili a lunga gittata e gli stati Uniti hanno detto di no, è stato un atteggiamento anti-ucraino e pro Russia? Vogliamo solo alzare la tensione o trovare anche delle soluzioni di pace? Berlusconi ha voluto incoraggiare e stimolare questo tipo di protagonismo dell’Italia, una iniziativa diplomatica a sostegno della pace”, ha concluso.