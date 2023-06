Giugno 7, 2023

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – La crisi ucraina ha scatenato “un terremoto geopolitico in cui sono in gioco gli equilibri nel Mar Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Golfo Persico e in Asia”. Lo ha detto il Capo di Stato Maggiore, Giuseppe Cavo Dragone, nel corso di un’audizione in Commissione Difesa alla Camera.