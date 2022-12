Dicembre 17, 2022

Wshington, 17 dic. (Adnkronos) – Il direttore della Cia Bill Burns ha affermato che crede che gli attacchi della Russia contro le infrastrutture dell’Ucraina continueranno, anche se l’agenzia prevede un “ritmo ridotto” di combattimenti durante l’inverno.

Per ora, ha detto, la Cia non vede una via immediata ai negoziati per porre fine al conflitto: “Non crediamo che i russi al momento siano seri riguardo a un vero negoziato”.