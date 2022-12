Ucraina: Ciani (Demos), ‘fuori luogo ironia Meloni su guerra e poveri’

Dicembre 14, 2022

Roma, 14 dic (Adnkronos) – “Ho ascoltato le parole della Presidente del Consiglio Meloni in Senato sui soldati russi ed il reddito di cittadinanza e le ho trovate decisamente fuori luogo. Dinanzi al dramma della guerra, alle morti, alle distruzioni, ai profughi e alla necessità di trovare vie per il cessate il fuoco e il dialogo, che la presidente Meloni ironizzi fa un po’ strano; che in più per farlo utilizzi uno strumento di sollievo per i poveri, lo trovo doppiamente di cattivo gusto”. Così Paolo Ciani deputato Pd-Idp e segretario di Demos, commenta le parole della presidente Meloni in aula al Senato.

“A dire la verità le stesse parole le avevo sentite già ieri in aula alla Camera dal Capogruppo di Fdi: quindi nemmeno una ‘battuta’ spontanea, ma ‘digerita’”, conclude Ciani