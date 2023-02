Ucraina: Ciani, ‘Demos sarà alle manifestazioni di Europe for peace’

Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb (Adnkronos) – “Abbiamo partecipato da subito alle mobilitazioni e alle manifestazioni per la pace, per questo Demos sarà convintamente alle iniziative organizzate da Europe for Peace in varie città italiane ad un anno dallo scoppio del conflitto. Ci uniremo alla mobilitazione di tante espressioni della società civile”. Lo dice il deputato e segretario di Demos Paolo Ciani.

“Concordiamo con gli organizzatori che ‘La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno’, e per questo abbiamo bisogno al più presto di un cessate il fuoco, di un negoziato, di misure concrete verso il disarmo nucleare”, conclude Ciani.