Ucraina: Cina, ‘grande apprezzamento per iniziativa pace africana’

Giugno 21, 2023

Pechino, 21 giu. (Adnkronos) – La Cina ha espresso un ”grande apprezzamento” nei confronti della ”iniziativa africana” per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha detto in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning.

”La Cina sostiene tutti gli sforzi volti a una soluzione pacifica della crisi ucraina e loda il ruolo positivo che il Sudafrica e altri paesi africani hanno svolto a questo riguardo”, ha dichiarato Mao. ”I loro sforzi riflettono bene l’appello condiviso della comunità internazionale per la fine delle ostilità e l’allentamento delle tensioni”, ha aggiunto sottolineando che ”i fatti hanno dimostrato che la guerra e le sanzioni non risolveranno alcun problema”, ma che ”il dialogo e la negoziazione sono l’unica via d’uscita praticabile”. In questo contesto, ha concluso, ”la Cina è pronta a lavorare con tutte le parti, compresi i paesi africani, per creare condizioni favorevoli per una soluzione politica della crisi ucraina”.