Ucraina: Cio, ‘guerra insensata e violazione della carta olimpica, Giochi porta per dialogo e pace’

Febbraio 22, 2023

Losanna, 22 feb. – (Adnkronos) – “Il 24 febbraio 2023 segna un anno da quando la Russia ha invaso l’Ucraina con il sostegno della Bielorussia: un anno di guerra brutale, sofferenza umana, uccisioni e distruzione. Ci sentiamo profondamente vicini al popolo ucraino durante questa guerra crudele, il cui dolore e sofferenza vanno oltre ogni immaginazione. In questo triste anniversario, il Movimento Olimpico si unisce agli appelli per la pace ed è pronto a dare il suo modesto contributo a qualsiasi sforzo di costruzione della pace. Il Cio ha condannato la guerra insensata nei termini più forti il giorno dell’invasione. Senza la fine dei combattimenti dopo un anno di spargimento di sangue, il Cio ribadisce la sua condanna della guerra in Ucraina, che è una palese violazione della tregua olimpica in vigore all’epoca e della Carta olimpica”. Così il Cio in una lettera inviata questa mattina a tutto il Movimento olimpico.

“Per questo motivo, il Cio ha sanzionato gli stati e i governi russo e bielorusso, unici responsabili di questa guerra, in un modo senza precedenti: nessun evento sportivo internazionale organizzato in Russia e Bielorussia; nessuna bandiera, inno o altro simbolo nazionale esposto; e nessun funzionario governativo o statale accreditato per eventi sportivi internazionali -aggiunge il Cio-. Queste sanzioni sono state istituite nel febbraio 2022 e sono state poi rafforzate, ulteriormente rafforzate e confermate dal recente vertice olimpico del 9 dicembre 2022. Rimangono saldamente in vigore. Allo stesso tempo, il Cio ribadisce la sua incrollabile solidarietà agli atleti ucraini, che giorno dopo giorno hanno affrontato difficoltà indicibili. Con la guerra che infuria ormai da oltre un anno, l’intero Movimento Olimpico rimane fermo nel suo impegno ad aiutare gli atleti ucraini in ogni modo possibile, perché tutti vogliamo vedere una squadra forte del Comitato Olimpico Nazionale dell’Ucraina ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. A tal fine, il Cio ha triplicato il Fondo di Solidarietà per l’Ucraina in modo che gli atleti abbiano tutto il supporto per superare le enormi sfide che devono affrontare per realizzare il loro sogno olimpico. Circa 3.000 atleti hanno già beneficiato dell’aiuto che il Fondo di solidarietà del Cio sta offrendo attraverso il Comitato olimpico dell’Ucraina. Questi sforzi assumono la forma non solo di aiuti finanziari, ma anche di supporto logistico e garantiscono che gli atleti ucraini possano continuare a prendere parte alle competizioni fornendo, tra le altre cose, supporto di viaggio, strutture per l’allenamento, alloggio, attrezzature e uniformi”.

“Fin dall’inizio – prosegue la lettera del Cio – a partire dagli antichi Giochi Olimpici, la nostra missione è sempre stata quella di promuovere la pace attraverso lo sport. Il Cio rimane impegnato in questa missione per unire il mondo intero in una competizione pacifica fino ad oggi. Gli esempi più recenti di tale competizione pacifica includono atleti della Corea del Sud e del Nord, di Israele e Palestina, dell’Armenia e dell’Azerbaigian e molti altri. Durante i Giochi Olimpici, gli atleti di 206 diversi Comitati Olimpici Nazionali convivono pacificamente nel Villaggio Olimpico. Gli sforzi per costruire la pace hanno bisogno di dialogo. Una competizione con atleti che rispettano la Carta Olimpica può fungere da catalizzatore per il dialogo, che è sempre un primo passo per raggiungere la pace”.

“I Giochi Olimpici non possono impedire guerre e conflitti. Né possono affrontare tutte le sfide politiche e sociali del nostro mondo. Questo è il regno della politica. Ma i Giochi Olimpici possono rappresentare un esempio per un mondo in cui tutti rispettano le stesse regole e si rispettano l’un l’altro. Possono ispirarci a risolvere i problemi costruendo ponti, portando a una migliore comprensione tra le persone. Possono aprire la porta al dialogo e alla costruzione della pace in modi che l’esclusione e la divisione non aprono. La stragrande maggioranza del Movimento Olimpico, compresi gli atleti, i Comitati Olimpici Nazionali e le Federazioni Internazionali, sostiene l’incrollabile solidarietà con l’Ucraina, le sanzioni imposte a Russia e Bielorussia e la missione di costruzione della pace e unificante del Movimento Olimpico. Uniti in questo spirito olimpico, in questo doloroso traguardo di un anno, l’intero Movimento Olimpico ribadisce l’appello che abbiamo lanciato un anno fa a tutti i leader politici del mondo: ‘Date una possibilità alla pace'”, conclude il Comitato olimpico internazionale.