Ucraina: Consiglio ministri proroga stato emergenza per intervento all’estero**

Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha deliberato la proroga dello stato di emergenza per intervento all’estero già deliberato in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina. La proroga -spiega il comunicato di palazzo Chigi- è volta a continuare a garantire le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, nell’ambito del meccanismo di Protezione civile dell’Unione europea, sul territorio dell’Ucraina e dei Paesi limitrofi interessati dall’emergenza.