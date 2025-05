Ucraina: Consiglio supremo, sostegno fermo e determinato a Kiev, sicurezza in cornice Nato

8 Maggio 2025

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Il Consiglio supremo di difesa, riunitosi al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha affrontato “il perdurante dramma dell’Ucraina, dove dopo tre anni di conflitto l’aggressività russa non accenna a diminuire, come dimostrano le recenti stragi di civili. Il sostegno dell’Italia per Kiev, fermo e determinato, ha l’obiettivo -si legge nel comunicato emesso al termine della riunione- di una pace giusta e duratura, fondata sui principi e sui valori della Carta delle Nazioni unite. Le garanzie di sicurezza, per essere solide e credibili, non potranno prescindere dalla cornice di unità euro-atlantica”.