Ucraina: Conte a studenti in visita a Montecitorio, ‘stop armi, abbiamo già dato’**

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Visitate la commissione Difesa? Ah, allora prendete la parola e dite di non inviare più armi a Kiev… Abbiamo già dato, basta invii”. Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, fermandosi con un gruppo di studenti universitari pugliesi in visita alla Camera. L’ex premier si imbatte nel gruppo, la professoressa che accompagna i ragazzi lo ferma per un saluto. Conte chiede ai giovani dei loro studi, racconta dei suoi, li interroga sulle loro aspettative lavorative. Poi chiede come prosegua la loro visita a Montecitorio, la funzionaria della Camera che li accompagna spiega che vedranno una commissione, la Difesa. Qui la battuta del presidente pentastellato, intercettata dall’Adnkronos e subito ‘raccolta’ da una delle docenti alla guida del gruppo: ‘ha ragione, abbiamo dato, il problema è che continueremo…’, dice la donna a Conte.