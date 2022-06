Giugno 5, 2022

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo dimostrato durante i primi mesi della pandemia che l’Italia ha carte in regola per guidare e indirizzare l’Europa. Grazie a quel lavoro abbiamo il Recovery, invece del Mes e della troika”. Così Giuseppe Conte ad un’iniziativa elettorale a Capua.

“Ora possiamo essere protagonisti sulla guerra: basta riarmo ed escalation militare. Vogliamo che Draghi sia protagonista in Europa: non per proporre la pace, ma per imporla”.