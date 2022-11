Novembre 5, 2022

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – Cambia l’immagine della copertina Facebook del leader M5S Giuseppe Conte, che, in occasione della manifestazione della pace a Roma, con il corteo al via da piazza Esedra, posta la scritta pace con i colori dell’Ucraina. Tanti gli esponenti del M5S già presenti in piazza, dove è ancora atteso l’arrivo dell’ex premier: tra gli altri Alessandra Todde, Paola Taverna, Chiara Appendino, Ettore Licheri.