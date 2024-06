Ucraina: Conte, ‘Meloni passiva a Usa, io mi vergognerei’

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Meloni si vanta di aver preso un bacio in fronte da Biden per essere fedele e passiva alle istruzioni di Washington. Io mi vergogno. Ma di che si vanta? Che fra poco manderemo i nostri giovani in Ucraina? Le ragioni per cui si vanta, a me fanno vergognare”. Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita su La7.