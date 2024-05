Ucraina: Conte, ‘Meloni prudente? C’è la campagna elettorale’**

30 Maggio 2024

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “Da un lato sono preoccupato dall’altro non può essere minore la preoccupazione per il fatto che la presidente del Consiglio in campagna elettorale inviti alla prudenza”. Così Giuseppe Conte al Tg4.

“Non contiamo nulla e non sarà ora che l’Italia diventerà protagonista ai tavoli europei e Nato. Per ora Meloni ha ottenuto il bacio in fronte da Biden che ha sempre seguito tradendo la vocazione storica dell’Italia al dialogo. Purtroppo da due anni la strategia è solo una: escalation militare. E non mi stupisce che si prosegua nell’escalation. Che farà la Russia quando si vedrà attaccata nel proprio territorio? La Russia ha 6000 testate nucleari”.