Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Ho sentito Draghi che giustamente ha detto il negoziato non possiamo farlo sulla testa di Zelensky e dell’Ucraina, lo condivido ma non possiamo lasciare a lui soltanto la responsabilità esclusiva del negoziato perchè siamo coinvolti anche noi”. Siamo soci? “No ma non possiamo fingere che non abbiamo un coinvolgimento ancorchè indiretto”. Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita in onda stasera su La7.