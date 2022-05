Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “Di fronte a Paesi che confinano con la Russia e chiedono di voler entrare nella Nato per aver una situazione più confortevole, non possiamo dire di no e quindi diciamo di sì”. Lo dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda sull’annessione di Svezia e Finlandia alla Nato a margine di un convegno a Palazzo Giustiniani.