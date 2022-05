Ucraina: Conte, ‘oggi al voto proposta 75mila euro da restituzioni ad assistenza minori’

Maggio 10, 2022

Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Oggi, dalle ore 10 alle ore 22, gli iscritti al MoVimento 5 Stelle potranno votare la proposta di destinare la somma di 75mila euro, frutto delle restituzioni dei portavoce nazionali del M5S, alle spese di trasporto aereo e di prima assistenza per 63 minori provenienti da diversi orfanotrofi dell’Ucraina”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte.

“Si tratta di una nobile e quantomai necessaria operazione promossa dall’associazione “Papa Giovanni XXIII”. Un gesto di grande umanità, che realizziamo proprio nei giorni in cui la pace in Ucraina sembra ancora lontana -prosegue Conte-. Il Movimento sta impiegando tutti gli sforzi possibili per spingere l’Italia e a seguire l’Europa e la comunità internazionale ad avviare un serio e credibile negoziato in modo da pervenire al più presto a una soluzione politica del conflitto, l’unica in grado di porre fine alla carneficina, alle distruzioni, alle sofferenza. Nello stesso tempo non possiamo trascurare i contributi di solidarietà e di vicinanza al popolo ucraino duramente colpito dall’aggressione”.

“Sono certo che questa iniziativa risponda allo spirito che anima la nostra comunità, alla voglia di pace e giustizia che deve essere garantita a tutti, in particolare ai piccoli che sono le prime vittime della guerra”, conclude.