Ucraina: Conte, ‘politica estera maggioranza non chiara, confusi su tutto’

Febbraio 22, 2023

Roma, 22 feb. – (Adnkronos) – “Non è chiaro quale sia la politica estera della maggioranza: il ministro Tajani è espressione della linea oltranzista di Meloni oppure di quella più ambigua desumibile dalle parole di Silvio Berlusconi? Senza tacere che ieri Tajani ha escluso l’invio di jet mentre il viceministro degli Esteri Cirelli, meloniano, ha aperto all’invio di bombardieri Amx. Sono confusi su tutto”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte in un’intervista oggi su Avvenire.

Meloni “ha detto che l’Italia seguirà Kiev in ogni sua decisione e volontà? E con quale mandato, a nome di quale Parlamento, visto che su un tema di tale rilevanza sarebbe necessario un passaggio nelle aule? Mi sarei aspettato piuttosto il tentativo di far contare la voce dell’Italia in seno all’Unione Europea per promuovete finalmente la pace”.