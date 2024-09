Ucraina: Conte, ‘un passo dal baratro, domani M5S ad Assisi’

20 Settembre 2024

Roma, 20 set. (Adnkronos) – “Il Parlamento europeo apre la strada all’utilizzo delle armi occidentali nel territorio russo. Vogliono portarci in guerra con la Russia? Siamo a un passo dal baratro”. Così Giuseppe Conte sui social.

“Il M5S si è schierato nuovamente contro, compatto, convinto, con una linea ben precisa: quella della nostra Costituzione, degli sforzi di pace anziché armi a oltranza e senza limiti. Continueremo a farlo: è l’impegno solenne che abbiamo preso con i cittadini in campagna elettorale. Ricordate? Avevamo chiesto la vostra fiducia impegnandoci con i nostri europarlamentari a essere ‘costruttori di pace’. Così è stato con il primo significativo voto al Parlamento Europeo e così sarà in futuro. È preoccupante invece constatare che questa non sia la posizione di tutti gli europarlamentari italiani. Domani con il M5S sarò alla marcia della pace di Assisi. Facciamoci sentire, alziamo la testa. Fermiamo insieme questa deriva bellicista”.