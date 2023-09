Ucraina: Conte, ‘Usa? Bisogna esseri alleati e non sudditi’

Settembre 10, 2023

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Abbiamo dimostrato di essere coraggiosi sempre, prendendo posizioni scomode anche all’estero. Qui, per accreditarsi a Palazzo Chigi, si passa sempre da Washington. Io non l’ho fatto. Quando Trump mi fece notare che eravamo sotto il 2% del Pil per la quota Nato, io gli risposi che non potevo togliere fondi alla sanità o alla scuola. E bisogna anche rispondere così, altrimenti non si è alleati ma sudditi”. Così Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano parlando della guerra in Ucraina.