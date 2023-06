Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Il 17 giugno parleremo anche” del no alla guerra in Ucraina. Così Giuseppe Conte al Forum in Masseria intervistato da Bruno Vespa sulla manifestazione M5S di sabato prossimo. “Dovete venire a dire al governo che non siete d’accordo. Giro nel Paese e mi dite che non siete d’accordo con il governo, ma poi dovete venire in piazza anche per dire che questa strategia militare non sta funzionando”.