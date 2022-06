Ucraina, continuano combattimenti a Severodonetsk

Giugno 4, 2022

Kiev, 4 giu. (Adnkronos) – Continuano i combattimenti a Severodonetsk, in Ucraina. “Gli sforzi principali sono concentrati nelle aree di Severodonetsk e Bakhmut” e “con il supporto dell’artiglieria” i russi “stanno prendendo d’assalto la città di Severodonetsk” e hanno “rafforzato” le truppe. Lo riferiscono i militari ucraini”. Secondo l’aggiornamento diffuso su Facebook dallo Stato Maggiore delle Forze Armate, le forze russe “hanno lanciato un’offensiva in direzione della località di Ustynivka, ma non hanno avuto successo”.

Ieri il governatore della regione di Luhansk, Sergei Haidai, ha comunicato che le forze armate ucraine hanno ripreso circa il 20% del territorio perso a Severodonetsk.

“Nella direzione di Bakhmut, con il supporto dell’artiglieria, il nemico ha cercato senza successo di avanzare e si è ritirato. Il nemico sta conducendo azioni militari nelle direzioni Avdiiv e Kurakhiv. In direzione Lyman, vicino all’insediamento della Vecchia Carovana, gli occupanti stanno cercando di prendere il controllo della sponda sinistra del fiume Seversky Donets. L’avanzamento delle unità nemiche durante le ostilità nella direzione di Donetsk è lento, a causa dell’esaurimento fisico del personale e delle basse condizioni morali e psicologiche”, bollettino quotidiano dello Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine.

Un “missile russo” ha colpito alle prime ore di oggi una struttura agricola nella regione di Odessa e risultano almeno due feriti. Lo riporta The Kyiv Independent che cita Serhiy Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare della regione di Odessa, a 101 giorni dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina.

“Il nemico ha attaccato in direzione est, ma ha subito perdite a Bakhmut a causa della risposta dell’esercito ucraino e si è ritirato”, comunica il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore Generale delle Forze Armate ucraine, aggiungendo che “in direzione nord, al fine di rafforzare alcune aree del confine e frenare l’azione delle nostre truppe, il nemico continua a mantenere unità al confine delle regioni di Bryansk e Kursk. I combattimenti continuano nella direzione di Slobozhansky. Nella direzione dell’insediamento di Shipuvate è stato notato il movimento di una colonna di attrezzature con carburante e munizioni. Nella direzione opposta, viene eseguita l’evacuazione delle armi danneggiate e dell’equipaggiamento militare”.

“Nella direzione di Kharkiv – prosegue il comunicato – gli sforzi principali degli occupanti sono concentrati sul mantenimento dei confini occupati. Continua il fuoco intenso sulle unità delle Forze di Difesa nelle aree degli insediamenti di Hlybokaje, Ruski Tyshky, Staryi Saltiv e Cherkasy Tyshky. Il nemico ha lanciato un missile contro infrastrutture di trasporto vicino alla città di Mokhnach. Nella direzione slava, al fine di ridurre il potenziale di combattimento delle truppe ucraine, il nemico ha effettuato attacchi di artiglieria negli insediamenti di Hrushuvakha, Tetyanivka e Dibrivne. Ha effettuato operazioni di assalto in direzione dell’insediamento di Bogorodichne, senza successo. Ha condotto un’offensiva senza successo in direzione del villaggio di Vernopil, subendo vittime. Nella direzione di Donetsk, il nemico ha sparato sulle posizioni delle forze armate lungo l’intera linea di contatto con mortai, canne e artiglieria a reazione. Utilizza aviazione operativo-tattica e dell’esercito”.