Ucraina: Cremlino, ‘ancora nessun prerequisito per colloqui di pace’

Mosca, 13 mar. (Adnkronos) – Al momento, gli obiettivi russi in Ucraina possono essere raggiunti solo con mezzi militari, non ci sono ancora i prerequisiti per colloqui di pace. Lo ha affermato il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov.

Durante una conversazione con i giornalisti, gli è stato chiesto di commentare l’idea dell’ex presidente della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Wolfgang Ischinger, di creare un gruppo di contatto di rappresentanti dei paesi occidentali per risolvere la crisi ucraina e ha chiesto se questa iniziativa potesse aiutare a porre fine al conflitto. “No, non la pensiamo così”, ha risposto Peskov, spiegando che “finora non ci sono i prerequisiti per la transizione del processo verso un corso pacifico”.

“Per noi la priorità assoluta – ha aggiunto – continua ad essere e rimarrà sempre il raggiungimento degli obiettivi prefissati. E al momento possono essere raggiunti solo con mezzi militari”.