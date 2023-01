Ucraina: Cremlino esclude qualsiasi colloquio tra Zelensky e Putin

Gennaio 26, 2023

Mosca, 26 gen. (Adnkronos) – Il presidente ucraino Vladimir Zelensky ha smesso di essere un possibile interlocutore per il presidente russo Vladimir Putin molto tempo fa. Lo ha detto in conferenza stampa il ​​​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando le parole del leader ucraino che ha affermato di non essere “interessato” a incontrare Putin per colloqui di pace.

“Sappiamo quali promesse fece Zelensky durante la sua campagna presidenziale – ha aggiunto Peskov, ripreso dalla Tass – e non è difficile ricordarle o rinfrescare la memoria di quegli elettori che lo hanno eletto in Ucraina: non ha mai risolto il problema del Donbass, ha rinnegato gli Accordi di Minsk, anzi, non li ha mai portati avanti, dato che si stava preparando per la guerra. Ecco perché, mettiamola così, lui stesso ha cessato da tempo di essere un potenziale interlocutore del presidente Putin”.