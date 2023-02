Ucraina: Cremlino, ‘infrastruttura militare Nato lavora contro la Russia’

Febbraio 1, 2023

Mosca, 1 feb. (Adnkronos) – “Vediamo come l’intera infrastruttura militare della Nato sta lavorando contro la Russia e vediamo come l’intera infrastruttura di intelligence della Nato, compresa l’aviazione di ricognizione, e i suoi satelliti stanno lavorando nell’interesse dell’Ucraina in modalità 24 ore su 24, 7 giorni su 7”. Lo ha detto il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui tali azioni creano condizioni “molto particolari, ostili” per la Russia e che Mosca non può fare a meno di notare.