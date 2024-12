Ucraina: Cremlino, ‘non ci sono prerequisiti per i negoziati’

13 Dicembre 2024

Mosca, 13 dic. (Adnkronos/Afp) – I “prerequisiti” per i negoziati sull’Ucraina non ci sono. Lo ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che le condizioni “pre-negoziali” non sono soddisfatte. “Non vogliamo un cessate il fuoco, vogliamo la pace, una volta che le nostre condizioni saranno soddisfatte e tutti i nostri obiettivi saranno raggiunti”, ha affermato il portavoce presidenziale.