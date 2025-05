Ucraina: Cremlino, ‘non ostacoliamo colloqui di pace’

21 Maggio 2025

Mosca, 21 mag. (Adnkronos/Afp) – Il Cremlino ha respinto le accuse ucraine ed europee secondo cui starebbe ostacolando i colloqui di pace con l’Ucraina, affermando, senza fornire una tempistica, che intende rendere note le sue condizioni per un cessate il fuoco. “Nessuno è interessato a prolungare questo processo. Tutti stanno lavorando in modo dinamico”, ha dichiarato ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, rispondendo a una domanda su quando si prevede la pubblicazione del “memorandum” annunciato da Putin. “Separatamente, ci sarà un elenco di condizioni per un cessate il fuoco. Questo è stato concordato durante i colloqui di Istanbul”, ha aggiunto, senza specificare quando verrà pubblicato o trasmesso a Kiev.