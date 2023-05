Ucraina: Cremlino, ‘Occidente sempre più coinvolto nel conflitto’

Maggio 27, 2023

Mosca, 27 mag. (Adnkronos) – I Paesi occidentali sono ogni giorno sempre più coinvolti nel conflitto in Ucraina. Lo ha affermato Dmitry Peskov, portavoce del presidente della Federazione Russa, in un’intervista alla televisione russa. “Difficile dire dove sia il limite – ha detto Peskov – Il limite, in teoria, dovrebbe guidare la mente dei paesi di tutto l’Occidente, ma, purtroppo, questo non accade. È ovvio che il grado di coinvolgimento diretto e indiretto dei Paesi dell’Occidente in questo conflitto sta crescendo ogni giorno”.

“Tutto ciò – ha detto ancora il portavoce del Cremlino – può allungare il conflitto nel tempo, ma non può cambiare radicalmente la situazione. Non può cambiare affatto la situazione. La Russia continuerà l’operazione militare speciale e garantirà i suoi interessi in un modo o nell’altro, e raggiungerà gli obiettivi dichiarati”.