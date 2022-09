Ucraina: Cremlino, ‘Putin al G20? Valuteremo anche sicurezza’

Settembre 4, 2022

Mosca, 4 set. (Adnkronos) – Saranno presi in considerazioni tutti gli aspetti, incluse le questioni di sicurezza, prima che venga presa la decisione finale sulla partecipazione in presenza o meno del presidente russo, Vladimir Putin, al summit del G20 che si terrà in Indonesia. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel corso del programma televisivo ‘Moscow.Kremlin.Putin’.

“Nella decisione sul formato della nostra partecipazione, dato che c’è un invito al più alto livello per il quale siamo grati al Paese organizzatore del prossimo vertice, si terrà conto di tutti i fattori, comprese le questioni di sicurezza, naturalmente”, ha affermato.