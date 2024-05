Ucraina: Crippa (Lega), ‘parole Borrell preoccupano, no uso armi per offesa’

28 Maggio 2024

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Le parole di Borrell non fanno che confermare l’anima di questa Europa bellicista. La Lega crede nella via della pace. No assoluto all’uso di armi per offendere e non per difesa. Per noi la linea è chiara: nessun soldato italiano deve andare a combattere in Ucraina”. Così il vicesegretario della Lega Andrea Crippa.