Ucraina: Crosetto, ‘oggi pacchetto aiuti a Copasir, a gennaio decreto in Parlamento’**

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Il passaggio del Copasir di oggi è il passaggio conclusivo. Sul nuovo decreto dipende dai tempi del Parlamento. Siccome non è una cosa urgente e siccome vorrei passasse da un dibattito parlamentare, vorrei non ci fossero scorciatoie, tipo Milleproporoghe, perchè sarebbe come nascondersi dentro qualcos’altro. Non c’è fretta, l’ottavo pacchetto” si farà oggi al Copasir “quindi a gennaio, quando il Parlamento avrà smaltito i lavori, faremo quello”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando con i cronisti alla Camera che gli chiedevano dei provvedimenti per gli aiuti all’Ucraina.