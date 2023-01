Gennaio 22, 2023

Roma, 22 gen (Adnkronos) – “Ho rispetto per le altre nazioni, ogni Paese è autonomo. L’attuale maggioranza tedesca era stata eletta per tagliare le spese di Difesa, fanno il maggior aumento in 70 anni. Capisco le difficoltà di Scholz, trovo assurde le pressioni di altri, sono convinto che alla fine farà quello che deve fare”. Lo ha detto Guido Crosetto a Che tempo che fa.