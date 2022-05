Ucraina: Crosetto, ‘Salvini? Vada in vacanza…’

Maggio 31, 2022

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – Salvini a Mosca? “Non so come mai gli sia venuta in mente questa idea, ha confuso i piani: coi governi parlano i governi. Questa gli è uscita un pochettino fuori dal vaso, come si dice”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Guido Crosetto.

“Lui poteva andare in Russia ed incontrare qualunque partito ma non il presidente russo, quello spetta alle istituzioni”. Che consiglio darebbe a Matteo Salvini? “Ci sono dei momenti in cui è giusto prendersi una vacanza anche dalle dichiarazioni pubbliche”. Per esempio, dove potrebbe andare? “Ora che c’è un weekend lungo, ha una bella fidanzata, è una persona simpatica, potrebbe andare in costiera amalfitana, a fare una vacanza romantica in due”.