Ucraina: da domani Gruppo Collaborazione Camera in visita a Kiev, Odessa e Leopoli

30 Settembre 2024

Roma, 30 set. (Adnkronos) – Il Gruppo di Collaborazione Bilaterale Italia-Ucraina della Camera dei deputati – presieduto dal vicepresidente Giorgio Mulè – sarà in visita nelle città di Kiev, Odessa e Leopoli da domani, 1 ottobre, al 5 ottobre. La visita si inserisce nei rapporti consolidati tra la Camera e la Verkhovna Rada ucraina, soprattutto dopo l’invasione russa del febbraio del 2022, e fa seguito ad alcune collaborazioni già avviate, come emerso anche nel corso del recente G7 dei Parlamenti, presieduto dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Sono in programma, tra l’altro, incontri istituzionali a Odessa, meeting con il Presidente della Verkhovna Rada, Ruslan Stefanchuk e la Vice Presidente, Olena Kondratyuk e con alcuni esponenti del Governo, tra cui la Vice Primo Ministro per l’Integrazione europea ed euro-atlantica e Ministra della Giustizia, Olga Stefanishyna. Tra le tappe previste ci sono anche le sedi della Osc ‘Save Ukraine’, impegnata nel rientro dei minori e dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo Sviluppo. Visite sono previste anche ai siti culturali danneggiati.

La delegazione sarà composta dal vicepresidente Mulè e dai deputati Giangiacomo Calovini, Anastasio Carrà, Ugo Cappellacci, Marco Pellegrini, Lia Quartapelle Procopio. Parteciperà alla visita l’Ambasciatore d’Italia a Kiev, Carlo Formosa.