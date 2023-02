Febbraio 2, 2023

Roma, 2 feb (Adnkronos) – Il Cdm ha disposto “l’ulteriore stanziamento di 55.000.000 di euro per la realizzazione degli interventi in relazione all’esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto”. Lo rende noto palazzo Chigi.